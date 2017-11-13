Купель на Дворцовом пруду в Останкине

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На северо-востоке столицы к Празднику Крещения Господня подготовили единственную купель во всём округе. Она расположена в районе Останкино, на Дворцовом пруду. По сравнению с прошлым годом тут абсолютно ничего не изменится в плане проведения праздника: имеется широкая прорубь в виде креста, вокруг неё положен деревянный настил, имеется лестница с перилами. Завтра вечером купель освятят и можно будет купаться. Для тех, кто будет совершать обряд подготовят также раздевалки, биотуалеты, будет горячее питание. Вечером готовность крещенской купели проверила администрация округа, сотрудники МЧС и полиции. Энергетическая компания налаживает освещение.