Подготовка к Крещенским купаниям на Борисовских прудах

Зерновоз с бензовозом столкнулись на трассе М4 "Дон" в Ростовской области

Потенциальное ДТП на 93-м км МКАД

Ночной дрифт на улицах Таганрога Ростовской области попал на видео

Два автомобиля столкнулись в Батайском проезде в Москве

Спецтехника МЧС работает на месте падения крепления люльки на Профсоюзной улице

Мужчина погиб после обрыва строительной люльки при работах на 22-этажном здании на юго-западе Москвы

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 января 2018 года

В Коми под лёд провалился грузовик

Легковушка разбилась о стену дома в Юрьеве-Польском

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Купель на Дворцовом пруду в Останкине

Купель на Дворцовом пруду в Останкине

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:36
  • 42
  • 0

На северо-востоке столицы к Празднику Крещения Господня подготовили единственную купель во всём округе. Она расположена в районе Останкино, на Дворцовом пруду. По сравнению с прошлым годом тут абсолютно ничего не изменится в плане проведения праздника: имеется широкая прорубь в виде креста, вокруг неё положен деревянный настил, имеется лестница с перилами. Завтра вечером купель освятят и можно будет купаться. Для тех, кто будет совершать обряд подготовят также раздевалки, биотуалеты, будет горячее питание. Вечером готовность крещенской купели проверила администрация округа, сотрудники МЧС и полиции. Энергетическая компания налаживает освещение.

  • 42
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
20:05 | Sargo
Вечерние кадры погоды на северо-востоке Москвы
56 0
12:23 | denis947
Осмотр места для проведения Крещенских купаний в Царицыно
43 1
13.11.2017 15:13 | denis947
Усадьба-музей "Останкино" в ходе работ по реставрации
39 1
11:36 | denis947
Подготовка к Крещенским купаниям на Борисовских прудах
314 4
20.01.2017 08:22 | Kalliopa
Крещение Господне на Останкинском пруду