Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме на востоке столицы

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Локация съёмки: Москва, ВАО, Свободный проспект, д. 12/23. Днём, в жилом доме на Свободном проспекте, загорелась квартира. На балкон выбрались трое детей, так как огонь отрезал им выход из квартиры. Очевидцы пожара, в числе которых были остановившиеся автомобилисты, натянули одеяла и дети прыгнули вниз с балкона 4-го этажа. Все они были госпитализированы врачами Скорой помощи, при том маленькую девочку из их числа эвакуировал санитарный вертолёт МАЦ. Прибывшие пожарные потушили пожар. От огня пострадала, по видимости, вся квартира, так как сильно закопчён балкон и ещё рядом два окна, в которых видно, что внутри всё сгоревшее. Часть сгоревших предметов и вещей была выброшена вниз пожарными в ходе тушения.