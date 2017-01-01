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Вечером в центре столицы пасмурно, без осадков и холодно

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:28
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Вечером в центре столицы пасмурно, без осадков и холодно. Ощущается не слабый морозец.

  • 18
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