Страсти по Реновации

Автор: PAREN Дата публикации: 00:54

30

30 0

Сегодня вечером, проходила традиционная встреча главы управы Головинского района с жителями. По повестке на встрече должны были обсуждать благоустройство района. Но, вчера на некоторых домах появились листовки, в которых говорилось, что на месте домов по программе «Реновации» построят дома для продажи, а жителей отправят на окраину Москвы и в районы новой Москвы. Из-за этого пришло очень много народа, что даже не помещались в зале Головинского района. Встречу перенесли в большой зал. Конечно же, вопрос, который должен был обсуждаться первоначально, был отодвинут на конец встречи. Всех волновал вопрос, кто, что, когда написал, что построят и куда кто переедет.

30

30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200678

Россия, Москва, САО, район Головинский, ул. Флотская д.1