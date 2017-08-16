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Страсти по Реновации

Автор:
PAREN
Дата публикации:
00:54
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Сегодня вечером, проходила традиционная встреча главы управы Головинского района с жителями. По повестке на встрече должны были обсуждать благоустройство района. Но, вчера на некоторых домах появились листовки, в которых говорилось, что на месте домов по программе «Реновации» построят дома для продажи, а жителей отправят на окраину Москвы и в районы новой Москвы. Из-за этого пришло очень много народа, что даже не помещались в зале Головинского района. Встречу перенесли в большой зал. Конечно же, вопрос, который должен был обсуждаться первоначально, был отодвинут на конец встречи. Всех волновал вопрос, кто, что, когда написал, что построят и куда кто переедет.

Россия, Москва, САО, район Головинский, ул. Флотская д.1
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