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Главная  /  Репортажи  /  Здание Московской удельной конторы на Гоголевском бульваре отреставрируют

Здание Московской удельной конторы на Гоголевском бульваре отреставрируют

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17.01 23:34
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Локация съёмки: Москва, ЦАО, Гоголевский бульвар, д. 12, стр. 1. Здание Московской удельной конторы на Гоголевском бульваре отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разрешение на проведение работ выдало Мосгорнаследие. Здание с 2009 года входит в региональный список объектов культурного наследия. Собственнику предстоит очистить кирпичную кладку от загрязнений и укрепить ее, рассказал глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Также отремонтируют стены, усилят основания и фундамент, заменят перекрытия. Специалисты восстановят аварийные конструкции крыши, отремонтируют и утеплят ее, а цокольный этаж облицуют гранитными плитами. Все этапы работ будет контролировать Мосгорнаследие, подчеркнул Алексей Емельянов. Московская удельная контора стоит на основании каменных сводчатых палат XVII века. К концу следующего столетия здесь появилась усадьба дворян Цуриковых. В первой трети XIX века имение принадлежало Михаилу Петровичу Нарышкину - отцу декабриста Михаила Нарышкина и основательницы Спасо-Бородинского монастыря Маргариты Тучковой. В 1830-м усадьбу продали удельному ведомству, которое в 1797-1917 годах управляло имуществом императорской семьи. В 1880 году здание перестроили.

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