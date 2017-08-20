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Авария на технической трубе заливала округу в Ступинском районе Подмосковья

Автор:
StuPPvir
Дата публикации:
17.01 23:55
  • 44
  • 1

Несколько дней деформированная техническая труба, принадлежащая ТЭЦ-17 заливала округу водой. Инцидент произошел в лесном массиве в районе 102 км Федеральной Автомобильной Дороги М4 "Дон", где как раз проходит техническая дорога. Вода мощными потоками стекала в Вихоренский пруд (пруд расположен в районе села Вихорна Ступинского района Московской области).

Московская область, Ступинский район, район села Вихорна
  • 44
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    05:42
    В 05:38, 18.01. по ВМ.
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