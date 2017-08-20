Авария на технической трубе заливала округу в Ступинском районе Подмосковья

Автор: StuPPvir Дата публикации: 17.01 23:55

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Несколько дней деформированная техническая труба, принадлежащая ТЭЦ-17 заливала округу водой. Инцидент произошел в лесном массиве в районе 102 км Федеральной Автомобильной Дороги М4 "Дон", где как раз проходит техническая дорога. Вода мощными потоками стекала в Вихоренский пруд (пруд расположен в районе села Вихорна Ступинского района Московской области).

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44 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200684

Московская область, Ступинский район, район села Вихорна