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Главная  /  Репортажи  /  Свыше 3 млн. пассажиров воспользовались трамваями на площади Тверская Застава в Москве

Свыше 3 млн. пассажиров воспользовались трамваями на площади Тверская Застава в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17.01 23:35
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Локация съёмки: Москва, ЦАО, площадь Тверская Застава. Трамваи, курсирующие через площадь Тверская Застава, перевезли более 3 миллионов пассажиров за 4 месяца работы. После продления трамвайной линии время поездки от Белорусского вокзала до спортивного комплекса «Олимпийский» сократилось до 23 минут.

Движение трамваев № 7 и 9 по площади Тверская Застава запустили в сентябре 2017-го года после её благоустройства по программе «Моя улица». Тогда существующую трамвайную линию продлили от Лесной улицы до Белорусского вокзала, а на самой площади появились остановка и разворотное кольцо длиной 1,2 километра. Трамвайные маршруты связали 4 городских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский.

Также после реконструкции площади автобусные и троллейбусные остановки перенесли ближе к Белорусскому вокзалу и одноименной станции метро, организовав удобные пересадки между пригородными электричками, метро и наземным транспортом.

В сентябре ежедневный пассажиропоток на маршрутах № 7 и 9 в среднем составил 27,3 тысячи пассажиров, а к декабрю вырос на 20,6 процента. Сегодня трамваями, проходящими через площадь Тверская Застава, ежедневно пользуются 33 тысячи человек.

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