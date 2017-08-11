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Автомобиль сгорел в городе Лодейное Поле Ленинградской области

Автор:
Александр
Дата публикации:
00:00
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Прогуливаясь, увидел на автостоянке у магазина разгорающийся автомобиль БМВ. Со слов очевидца автомобиль подожгли двое неизвестных в масках и убежали. Нецензурное выражение за кадром произнесено одним из зевак. К сожалению, разрядился аккумулятор у телефона, приезд пожарных запечатлеть не удалось.

18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!


Прогуливаясь, увидел на автостоянке у магазина разгорающийся автомобиль БМВ. Со слов очевидца, автомобиль подожгли двое неизвестных в масках и убежали.
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр-кт Карла Маркса, д. 40
  • 52
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