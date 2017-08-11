Автомобиль сгорел в городе Лодейное Поле Ленинградской области
- Автор:
- Александр
- Дата публикации:
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- 52
Прогуливаясь, увидел на автостоянке у магазина разгорающийся автомобиль БМВ. Со слов очевидца автомобиль подожгли двое неизвестных в масках и убежали. Нецензурное выражение за кадром произнесено одним из зевак. К сожалению, разрядился аккумулятор у телефона, приезд пожарных запечатлеть не удалось.
18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!
Прогуливаясь, увидел на автостоянке у магазина разгорающийся автомобиль БМВ. Со слов очевидца, автомобиль подожгли двое неизвестных в масках и убежали.
- 52
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