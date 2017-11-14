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В 2018-м году планируется начать демонтаж московской монорельсовой дороги

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17.01 23:49
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Локация съёмки: Москва, СВАО, ул. Милашенкова, д. 2 А; монорельсовая дорога; ул. Академика Королёва; Продольный проезд. Московский монорельс будет ликвидирован с 2018-го года. На его базе создадут линию городского трамвая, - сообщили столичные власти. Соответствующие планы озвучивались, как минимум, с 2012 года.

Надземную трассу монорельса большей частью полностью демонтируют, - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Основа для неё останется только над железными и автомобильными дорогами. Её реконструируют под трамвайные пути, чтобы пустить этот вид транспорта по аналогичной монорельсу трассе. «Трамваи будут идти по земле, затем подниматься на мост для бывшего монорельса и снова спускаться на землю», — пояснил глава департамента.

Необходимая для этого реконструкция трассы начнётмя в 2018-м году. Говорить о сроках её окончания пока рано, рассказал чиновник. Все работы будут вестись за счет городского бюджета.

Андрей Бочкарев объяснил решение властей целым комплексом причин. «Это связано с тем, что трамвайное движение более эффективное, чем монорельсовый транспорт. Последний очень чувствителен к погодным условиям, особенно к снегопадам», — заявил глава департамента строительства.

К тому же, как ранее сообщалось, монорельс стал значительно терять пассажиропоток после открытия МЦК в сентябре 2016-го года. В результате с января 2017-го года время его работы ограничили промежутком с 8 до 20 часов, а интервалы увеличили до 30 минут.

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