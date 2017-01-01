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В Санкт-Петербург пришла зима - Нева покрылась льдом

Автор:
Leobr
Дата публикации:
01:41
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Пять дней назад на Неве наблюдался ледоход. Но как видим 17 января 2018 года всё таки Нева встала. И мороз небольшой - но юго-восточный пронизывающий ветер привел к образованию нового льда. Наблюдаем его нагромождения у опор мостов.

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