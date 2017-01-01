Снегопад идёт на юго-востоке Москвы

Автор: Павел Гринфельд Дата публикации: 02:05

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На Москву обрушился снегопад. На улице дует по-зимнему холодный ветер. Влажность воздуха составляет 87%. Температура опустилась до -10°C.