На северо-востоке столицы автомобиль не справился с управлением и зацепил припаркованный авто

Автор: Sargo Дата публикации: 02:39

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На заснеженной проезжей части автомобиль не справился с управлением и зацепил припаркованный автомобиль.

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44 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200698

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