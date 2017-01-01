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На северо-востоке столицы автомобиль не справился с управлением и зацепил припаркованный авто

Автор:
Sargo
Дата публикации:
02:39
  • 44
  • 0

На заснеженной проезжей части автомобиль не справился с управлением и зацепил припаркованный автомобиль.

Москва, СВАО, ул. Отрадная, д.2
  • 44
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