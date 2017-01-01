На востоке столицы произошло ДТП с участием автомобилей: «БМВ» и «Шкода» такси

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В 2 часа ночи на пересечении Измайловского бульвара и улицы 9-я Парковая на востоке Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей: «BMW» и «Skoda» такси. Оба автомобиля двигались в попутном направлении и в какой-то момент они столкнулись, от удара их вынесло на обочину, где «Skoda», которая ехала справа от «БМВ», врезалась в забор и повредила его. На место аварии выезжала карета Скорой помощи и ДПС. Ребята с автомобиля «БМВ» сетуют, что виноват в аварии таксист, который ехал к тому же с пассажиром.

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59 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200699

Москва, ВАО, ул. 9-я Парковая / Измайловский бульвар