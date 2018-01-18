Уборка снега на МЦК специальным снегоуборочным поездом

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Локация съёмки: Москва, МЦК, ст. «Угрешская». Всвязи с обильными снегопадами, обрушившимися на Москву, на МЦК убирают выпавший снег специальным снегоуборочным поездом. Управляют таким поездом одновременно два машиниста. Один ведёт состав, второй управляет крыльями, щётками и другими устройствами, включая мощный обдув. Снег с путей поезд забирает в грузовой отсек, а когда кузов наполняется до верху снежной массой, снегоуборочный поезд отправляется на разгрузку. По словам машинистов снегоуборочного поезда, это ещё не самый сильный снегопад, какой был на их памяти и потому сейчас снега не так уж и много.