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Главная  /  Репортажи  /  Уборка снега на МЦК специальным снегоуборочным поездом

Уборка снега на МЦК специальным снегоуборочным поездом

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:05
  • 142
  • 3

Локация съёмки: Москва, МЦК, ст. «Угрешская». Всвязи с обильными снегопадами, обрушившимися на Москву, на МЦК убирают выпавший снег специальным снегоуборочным поездом. Управляют таким поездом одновременно два машиниста. Один ведёт состав, второй управляет крыльями, щётками и другими устройствами, включая мощный обдув. Снег с путей поезд забирает в грузовой отсек, а когда кузов наполняется до верху снежной массой, снегоуборочный поезд отправляется на разгрузку. По словам машинистов снегоуборочного поезда, это ещё не самый сильный снегопад, какой был на их памяти и потому сейчас снега не так уж и много.

  • 142
  • 3

Комментарии (3)

  • Artem_077
    18:31
    В 17:42, 18.01. на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2744484
  • tim777
    20:08
    По ВМ 18.1.18 в 17:40.
  • tim777
    20:14
    По М24 18.1.18 в 18:32
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