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В городе Белово кошка сделала в снегу нору

Автор:
fgxbpeq32
Дата публикации:
20:52
  • 12
  • 0

Почистили снег, под снегом обнаружили дыру, которая ведет под крыльцо, а там сидела кошка.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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