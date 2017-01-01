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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 января 2018 года

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Главная  /  Репортажи  /  Снегопад в Москве днём 18-го января

Снегопад в Москве днём 18-го января

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:41
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Локация съёмки: Москва, ЮВАО. Снегопад в Москве днём 18-го января 2018-го года.

  • 26
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