В Москве вечером продолжается сильный снегопад
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 18:18
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- 24
В Москве вечером продолжается сильный снегопад. Дороги занесены снегом. На остановках автобусы буксуют в снежной каше.
- 24
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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 января 2018 года
В Москве вечером продолжается сильный снегопад. Дороги занесены снегом. На остановках автобусы буксуют в снежной каше.
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