Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:43
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Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы. Очевидцем такого ремонта дороги стал мобильный репортёр.
По словам автора видео, кадры запечатлены накануне вечером, около 18:00. Работы не по погоде велись на Главной аллее. Это - улица на востоке Москвы. На борьбу с ямами на дороге приехала спецтехника. Тут же, ловко орудуя лопатами, трудились и дорожники. Судя по видео, они старались равномерно распределить раскалённую смесь по выбоине. Кругом, при этом, лежал снег.
"Дорожники как всегда "ложат" асфальт в снег," - сетует мобильный репортёр.
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