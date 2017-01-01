Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 12:43

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63 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200749

Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы. Очевидцем такого ремонта дороги стал мобильный репортёр.По словам автора видео, кадры запечатлены накануне вечером, около 18:00. Работы не по погоде велись на Главной аллее. Это - улица на востоке Москвы. На борьбу с ямами на дороге приехала спецтехника. Тут же, ловко орудуя лопатами, трудились и дорожники. Судя по видео, они старались равномерно распределить раскалённую смесь по выбоине. Кругом, при этом, лежал снег."Дорожники как всегда "ложат" асфальт в снег," - сетует мобильный репортёр.