Заснеженная Москва

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:52

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Столицу завалило снегом. Временами видимость ухудшалось и снег шёл стеной. Сильные порывы ветра создавали некомфортную атмосферу. Снега выпало много и во всех районах Москвы.