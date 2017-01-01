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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 января 2018 года

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Уборка снега в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:48
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В столице коммунальные службы расчищают город после снегопада. В центральной части столицы и люди, и снегоуборочная техника расчищают для пешеходов тротуары.

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