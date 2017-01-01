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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 января 2018 года

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Мобильные репортеры проекта приняли участие в крещенских купаниях

Автор:
Sargo
Дата публикации:
20:51
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Мобильные репортеры проекта приняли участие в крещенских купаниях.

Москва, СВАО, 1-я Останкинская улица, 7с2
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