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Многодетный пожарный с семьёй принял участие в Крещенских купаниях на юго-востоке столицы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18.01 22:43
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18 января в купели Шибаевского пруда в Кузьминках семья многодетного московского пожарного приняла участие в Крещенских купаниях. Плют Кирилл Андреевич, пожарный из 76 пожарной части принимает участие в купаниях уже не первый раз и приводит с собой семью. Дочери Кирилла без страха зашли в ледяную воду, после чего оделись и попили горячего чая.

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