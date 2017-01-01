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Крещенские купания в купели Шибаевского пруда

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18.01 22:52
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В ночь на 19 января все православные празднуют Крещение Господне. В этот праздник верующие приходят к водоёмам , где заранее обустроены купели и окунаются в ледяную воду. Так, на территории Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы, как и на многих других водоёмах в разных районах Москвы тоже организована купель. Неподалёку поставили тёплые палатки для переодевания, точки с горячими напитками и полевую кухню. Порядок и безопасность обеспечивают сотрудники полиции, добровольцы казаки, МЧС и спасатели.

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