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Пожар на Бескудниковском бульваре на севере столицы

Автор:
Нико Бадриевич
Дата публикации:
00:13
  • 63
  • 0

Пожар строительных бытовок на Бескудниковском бульваре на севере Москвы.

Москва, САО, Бескудниковский бульвар, дом 3
  • 63
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