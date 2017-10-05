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Стикер в виде сердца с надписью «Место встречи» разместили на станции "Бульвар Рокоссовского"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:19
  • 29
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Стикеры с надписью «Место встречи» появятся более чем на 100 станциях столичного метрополитена. Наклейки обозначат самые удобные места для встреч, сбора туристических групп или свидания на станциях. Надпись «Место встречи» продублирована на английском языке. Первые подобные стикеры ранее были размещены над лавками на станциях «Баррикадная», «Кузнецкий мост», «Тверская», «Курская» и «Проспект мира» Кольцевой линии. Эксперимент был признан успешным и получил дальнейшее развитие.

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