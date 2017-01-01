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Главная  /  Репортажи  /  Ночью 19-го января на северо-востоке столицы продолжается снегопад

Ночью 19-го января на северо-востоке столицы продолжается снегопад

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
00:30
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В Москве ночью 19-го января продолжается снегопад. Дороги заметены толстым слоем снега.

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