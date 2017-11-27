Падение рекламного щита во время урагана в Голландии попало на видео

Автор: Jpcoatingss Дата публикации: 09:00

17

17 0

17

17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200775

Мобильный репортёр из Нидерландов запечатлел на видео падение рекламного щита во время мощного ураганаПо словам автора ролика, непогода бушевала над территорией Нидерландов накануне. На улицах дул сильный ветер. Порывы которого были настолько мощными, что сносило рекламные щиты. Очевидцем падения одного из них стал мобильный репортёр.Массивная конструкция за считанные секунды рухнула вниз. Большие металлические листы от удара о землю полетели по сторонам. Щит стоял рядом с территорией парковки. Остаётся надеяться, что упавшая конструкция не задела автомобили или людей.