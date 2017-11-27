Падение рекламного щита во время урагана в Голландии попало на видео
- Автор:
- Jpcoatingss
- Дата публикации:
- 09:00
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- 17
По словам автора ролика, непогода бушевала над территорией Нидерландов накануне. На улицах дул сильный ветер. Порывы которого были настолько мощными, что сносило рекламные щиты. Очевидцем падения одного из них стал мобильный репортёр.
Массивная конструкция за считанные секунды рухнула вниз. Большие металлические листы от удара о землю полетели по сторонам. Щит стоял рядом с территорией парковки. Остаётся надеяться, что упавшая конструкция не задела автомобили или людей.
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