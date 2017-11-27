В Казахстане сгорел пассажирский автобус с людьми

"Мобильный репортёр" запускает флешмоб #зима24

Подготовка к Крещенским купаниям на Борисовских прудах

Зерновоз с бензовозом столкнулись на трассе М4 "Дон" в Ростовской области

Потенциальное ДТП на 93-м км МКАД

Ночной дрифт на улицах Таганрога Ростовской области попал на видео

Два автомобиля столкнулись в Батайском проезде в Москве

Спецтехника МЧС работает на месте падения крепления люльки на Профсоюзной улице

Мужчина погиб после обрыва строительной люльки при работах на 22-этажном здании на юго-западе Москвы

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 января 2018 года

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Падение рекламного щита во время урагана в Голландии попало на видео

Падение рекламного щита во время урагана в Голландии попало на видео

Автор:
Jpcoatingss
Дата публикации:
09:00
  • 17
  • 0

Мобильный репортёр из Нидерландов запечатлел на видео падение рекламного щита во время мощного урагана

По словам автора ролика, непогода бушевала над территорией Нидерландов накануне. На улицах дул сильный ветер. Порывы которого были настолько мощными, что сносило рекламные щиты. Очевидцем падения одного из них стал мобильный репортёр.

Массивная конструкция за считанные секунды рухнула вниз. Большие металлические листы от удара о землю полетели по сторонам. Щит стоял рядом с территорией парковки. Остаётся надеяться, что упавшая конструкция не задела автомобили или людей.
  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

34 0
00:43 | Sargo
Снегопад продолжает идти на северо-востоке Москвы
114 0
11.01 21:41 | nsk-ws
На площади Карла Маркса в Новосибирске наклонилась новогодняя елка
126 0
27.11.2017 07:35 | toro2014
Последствия урагана в поселке Круговорвский на Камчатке
75 0
26.12.2017 09:33 | Dmitri Koshelev
Огромные сугробы выросли на улицах Поронайска на Сахалине
109 0
04.12.2017 14:25 | mreportertv
В Нидерландах трактор зацепился за мост и перевернулся