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Главная  /  Репортажи  /  Рядом с гостиницей "Ленинградская" появились большие горы грязного снега

Рядом с гостиницей "Ленинградская" появились большие горы грязного снега

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:11
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В Орликов переулок с близлежащих улиц свозят снег.

  • 26
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Комментарии (0)

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