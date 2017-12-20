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Грузовик опрокинулся на мотоцикл на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:41
  • 42
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Китайский мотоциклист чудом спасся из-под перевернувшегося грузовика. В Сети появилось видео с моментом ДТП.

Машина едва не сбила на дороге байк - уходя от столкновения, водитель резко повернул руль. Самосвал моментально же завалился на бок. Из кузова на дорогу посыпались тонны камней и песка. Мотоциклист, который только что избежал смерти под колесами машины, оказался в новой опасности. Его почти засыпало камнями. Однако мужчина, как сообщается, серьёзно не пострадал!

Как считают пользователи, от верной гибели владельца байка спас крепкий тканевый тент, натянутый на кузов поверх груза.


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