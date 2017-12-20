Грузовик опрокинулся на мотоцикл на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:41
-
- 42
Машина едва не сбила на дороге байк - уходя от столкновения, водитель резко повернул руль. Самосвал моментально же завалился на бок. Из кузова на дорогу посыпались тонны камней и песка. Мотоциклист, который только что избежал смерти под колесами машины, оказался в новой опасности. Его почти засыпало камнями. Однако мужчина, как сообщается, серьёзно не пострадал!
Как считают пользователи, от верной гибели владельца байка спас крепкий тканевый тент, натянутый на кузов поверх груза.
- 42
Комментарии (0)