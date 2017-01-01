Газовики Заполярного окунулись в крещенской купели при минус 44С

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 января 2018 года

Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы

Огонь вырывается из-под днища автобуса в Усть-Куте

#зима24 : Жители села Ермаковское Красноярского края сами расчищают дорогу после снегопадов

Солнечное гало озарило небо над Липецкой областью в праздник Крещения Господня

Старт проекта «Библиотека юного путешественника» на Казанском вокзале

Бои за чайники устроили покупатели в магазине Новосибирска

Пожар в строительных вагончиках произошёл ночью на севере Москвы

В Санкт-Петербурге ночью сгорел автомобиль

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Буксировку с огоньком сняли на видео в Челябинске

Буксировку с огоньком сняли на видео в Челябинске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:07
  • 29
  • 0

Буксировка с огоньком стала хитом социальных сетей в Челябинске. Местный мобильный репортер запечатлел на видео легковушку, из-под которой вылетали снопы искр. Оказалось, что у нее вышли из строя передние колеса.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
17:01 | mreportertv
Сильный пожар случился из-за утечки газа в Китае
38 0
16:34 | Аноним
Улицы сибирского посёлка Чунский завалены снегом (ВИДЕО)
205 0
14:43 | cccpslv
Газовики Заполярного окунулись в крещенской купели при минус 44С (ВИДЕО)
63 0
12:43 | Аноним
Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы (ВИДЕО)
135 0
06.01 21:59 | ChelSvet
Уборка "снега" в Челябинске