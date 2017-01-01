Улицы сибирского посёлка Чунский завалены снегом (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 16:34

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38 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200795

Жители Иркутской области, жалуются на качество уборки снега в поселке Чунском. По словам местного мобильного репортёра, на тротуарах здесь высятся метровые сугробы. Из-за чего пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть. Вот, что рассказывает мобильный репортёр.По словам автора ролика, последствия снегопадов здесь, в принципе, убирают не часто. "На календаре январь месяц, а снег как никогда не убирали, так убирать и не собираются," - пишет мобильный репортёр. А если и очищают дорогу от сугробов - то сваливают снег на обочину, к частным домам. "Мало того - официально разрешают службам ничего не делать в этом направлении (или делать ещё хуже простым людям)," - пишет автор видео."Ладно сейчас зима. А что будет весной, с приходом оттепели? Венеция! Поплывет всё!" - сетует житель Чунского.