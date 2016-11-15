Дикая лиса пришла к рыбакам за корюшкой на острове Русский в Приморье
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:53
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А все потому, что вынуждены отдавать почти всю рыбу лисам. Сообщается, что хищницы облюбовали эти места и не боятся подходить к людям. Вот какие кадры снял один из рыбаков.
За кадром мужчина сетует: “Я столько не ловлю, сколько ты ешь”. Но сам всё подбрасывает и подбрасывает угощение. А лиса не стесняется пользоваться щедростью рыбака. И, проглотив очередную корюшку, ждет следующей.
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