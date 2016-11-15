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Главная  /  Репортажи  /  Дикая лиса пришла к рыбакам за корюшкой на острове Русский в Приморье

Дикая лиса пришла к рыбакам за корюшкой на острове Русский в Приморье

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:53
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На острове Русский, недалеко от Владивостока, рыбаки остаются без улова.

А все потому, что вынуждены отдавать почти всю рыбу лисам. Сообщается, что хищницы облюбовали эти места и не боятся подходить к людям. Вот какие кадры снял один из рыбаков.

За кадром мужчина сетует: “Я столько не ловлю, сколько ты ешь”. Но сам всё подбрасывает и подбрасывает угощение. А лиса не стесняется пользоваться щедростью рыбака. И, проглотив очередную корюшку, ждет следующей.



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