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Главная  /  Репортажи  /  В районе Берсеневской набережной в Москва-реке появилось коричневое пятно

В районе Берсеневской набережной в Москва-реке появилось коричневое пятно

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:18
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В районе Берсеневской набережной на Москва-реке "красуется" коричнево-желтоватое пятно.

  • 37
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