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Сильный ветер и мороз вечером в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:17
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Вечером в столице наблюдается сильный ветер и мороз. Температура воздуха составляет 9 градусов мороза. Ветер сдувает снег с крыш.

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