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Крещенские купания в городе Сокол Вологодской области

Автор:
Сергей Кирилловский
Дата публикации:
19.01 22:52
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Крещенские купания в реке Глушица в городе Сокол Вологодской области.

Вологодская область, г. Сокол, река Глушица
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