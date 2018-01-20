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Снегопад в Москве 20-го января

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
09:32
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Локация: Москва, ВАО. Дата: 20.01.2018, время: 09:00. Снегопад в Москве 20-го января 2018 года. Опять валит снег и заметает всё вокруг.

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