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Главная  /  Репортажи  /  Воробьи появились в поселке Сабетта на Ямале

Воробьи появились в поселке Сабетта на Ямале

Автор:
Greensamara63
Дата публикации:
20:52
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На Сабетте появились воробьи. Северный Ямал не является ареалом для обитания этого вида. Однако строительство инфраструктуры проекта "Ямал СПГ" видимо способствовало созданию условия для появления тут воробьев. Есть предположение, что пернатые на Сабетте появилиси не по своей воле, а приплыли в трюмах короблей из Архангельска, так как много грузов привозится в Сабетту именно оттуда. Видео снято Еленой Ралдугиной в п.Сабетта (вахтовый городок "Южный"). Сейчас на Ямале суровые зимние условия и птиц подкармливают рабочие. Любимым лакомством воробьев являются семечки подсолнуха.

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