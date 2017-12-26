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Снежные чудеса Донецка

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
20:39
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У на продолжается зима. Под действием похолоданий, потеплений, таяний, заморозок и творческой присыпки всего снегом получаются вот такие смешные кусты - одни как бы в шапочках, другие- как бы играли в снежки... ..Зима- опасное время для елей. Это только одной мне кажется, что от дерева таки кто-то отчекрыжил большую часть? Не хочется ж верить в такой суровый древесный дизайн. И ветки, вечнозеленые и не очень под снегом- вечная тема, как без нее... Как только началась вечерняя служба на Крещение- пошел снег, как бы подождав прихожан....

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