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Снегопад обрушившийся на Москву ближе к вечеру засыпал все дороги

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:38
  • 34
  • 1

Снегопад обрушившийся на Москву ближе к вечеру засыпал все дороги.

  • 34
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    19:00
    Что за странности у вас с атмосферой в СВАО? Судя по предыдущему репортажу, на улице стемнело, а тут опять посветлело... о_О
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