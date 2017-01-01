Голодные лошадки "обедали" корой с кустарников в морозный день

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:33

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Две лошадки возле в сквере на проспекте Вернадского охотно попозировали и пообедали корой с кустарников. Очевидно это рабочие лошади, которые развлекают детей у театра Наталии Сац. Одна из лошадок пони, вторая гибрид пони и обычной лошади, причем у нее красивые разноцветные глаза один голубой, второй карий. Немного объев кустарники лошадки отправились на работу. Не каждый день увидишь лошадей мирно "пасущихся" в сквере.