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Снежные столичные зарисовки

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:33
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Природа в снегопад прекрасна: снежинки падающие с неба, тишина и всё кругом белое и чистое. В парках и скверах настоящая зимняя сказка.

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