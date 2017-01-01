Снежные столичные зарисовки

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:33

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Природа в снегопад прекрасна: снежинки падающие с неба, тишина и всё кругом белое и чистое. В парках и скверах настоящая зимняя сказка.