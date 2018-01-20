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Отдых жителей столицы в Измайловском парке 20-го января

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:32
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Локация съёмки: Москва, ВАО, Измайловский парк. Дата и время: 20.01.2018, 14:30. Активный отдых горожан на свежем воздухе в Измайловском парке 20-го января. Прогулки, катания на лыжах и ватрушках с горки. Сильный снегопад не стал помехой для десятков людей, кто вышел сегодня на прогулку в Измайловский лес. Особенно много людей у Лебедянского пруда. Немало людей, катающихся на лыжах по лесу. Некоторые лыжники катаются с небольших горок. Много людей с детьми, которые катаются с горок на санках и ватрушках. Такая погода не пугает наших.

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