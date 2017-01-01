Зимние развлечения горожан в снежный день

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:30

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Горожане радуются выпавшему снегу: катаются на ватрушках, некоторые хотят приобщить к снежному веселью своих четвероногих питомцев!