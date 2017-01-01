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Работы по очистке кровель зданий в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:02
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20 января в столичном регионе идут затяжные снегопады. Высота снежного покрова на столичных дорогах ощутимо выросла. За последние сутки коммунальные службы вывезли 480 тысяч кубометров снега. На улицах города работают около 14,5 тысяч единиц техники и 32 тысячи работников коммунальных служб. Особое внимание при уборке уделяется тротуарам, пешеходным зонам, а также кровле зданий. Так, в центре Москвы в районе Замоскворечье на Пятницкой улице силами коммунальных служб проводятся работы по очистке крыш зданий. Внизу для предупреждения горожан дежурят сотрудники, которые предупреждают москвичей об осторожности и по возможности обходить аварийный участок проведения работ. Аналогичные работы ведутся и в столичном районе Хамовники. Здесь на улице Пречистенка при помощи крана-манипулятора проводятся высотные работы по очистке крыш зданий.

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