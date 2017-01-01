Дорожная ситуация в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 20:02

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20 января движение автомобильного трафика в столице осложнилось из-за выпавшего снегопада. На улицах образовались снежные заносы, а видимость ухудшилась. При этом, движение в центре города осуществляется в штатном режиме. Из-за погодных условий высока вероятность роста мелкий аварий. Водителям в это время следует быть более внимательными за рулём, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.