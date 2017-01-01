20 и 21 января проходит акция "Серая шейка-2018" по подсчёту водоплавающих птиц в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 19:58

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В Москве 20-21 января подсчитают оставшихся на зимовку водоплавающих птиц в рамках акции общероссийского учета водоплавающих птиц «Серая шейка-2018». Водоплавающих птиц на всех водоемах принято подсчитывать в третьи выходные января. Это делается специально, чтобы возможная миграция птиц не повлияла на точность результата. Цель акции - собрать данные о численности и размещении птиц. Это индикатор экологической обстановки в городе и состояния водоемов. Мониторинг водоплавающих, их местообитаний имеет практическое значение. Широкое участие населения - большое подспорье ученым-орнитологам. К тому же, учет – это прекрасная возможность познакомиться с флорой и фауной своего края, расширить кругозор, полюбоваться картинами природы. В департаменте отметили, что принять участие в акции и помочь, таким образом, специалистам-орнитологам могут все желающие. Участникам необходимо иметь бинокль для удобства, фотоаппарат и блокнот для записи. Мероприятие в столице проводит ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования Москвы. Всероссийская акция по учету водоплавающих птиц «Серая шейка» проводится по инициативе Союза охраны птиц России в разных регионах страны.