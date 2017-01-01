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Главная  /  Репортажи  /  #зима24: в Санкт-Петербург играют куранты Петропавловской крепости

#зима24: в Санкт-Петербург играют куранты Петропавловской крепости

Автор:
Leobr
Дата публикации:
20:03
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Один из брендов северной столицы. Ежечасно куранты Петропавловской крепости играют "Коль славен наш Господь в Сионе" - неофициальный гимн Российской империи до "Боже царя храни". Автор слов Михаил Херасков Композитор Дмитрий Бортнянский. Из сети: "...По мнению писателя и музыканта Леонида Гиршовича и других исследователей, к гимну «Коль славен…» восходит ритм и мелодическая основа песни Дмитрия Шостаковича на стихи Евгения Долматовского «Родина слышит»..." В Петропавловской крепости мелодию слушают бронзовые обитатели Заячьего острова... Несмотря на мороз, слушают и многочисленные туристы (снято в рабочий день - в выходной народа значительно больше).

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