В Лианозовском проезде автомобиль врезался в столб и вылетел с дороги

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Вечером 20 января на северо-востоке столицы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. В Лианозовском проезде автомобиль "Лада Самара" врезался в столб и вылетел с дороги. Автомобиль двигался по Лианозовскому проезду в сторону Череповецкой улицы. Со слов очевидцев, водитель не справился с управлением, автомобиль понесло в сторону тротуара. Автомобиль подлетел на бордюре, ударился правой задней пассажирской дверью о столб, после чего автомобиль развернуло и он улетел с дороги. В результате ДТП пострадали 2 человека: водитель и пассажир. Обоим потребовалась госпитализация. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.