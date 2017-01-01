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В музей Пушкина собралась длинная очередь

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:38
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В центре Москвы в ГМИИ им. Пушкина в эти дни скопились длинные очереди на выставку импрессионистов. Напомним, что выставка стартовала в конце ноября 2017 года и продолжает свою работу до 25 февраля текущего года. Сегодня в очереди скопилось около сотни человек. Очередь растянулась по всей территории музея Пушкина и частично вышла на улицу Волхонка. Любителей искусства при этом не останавливает ни морозная и снежная погода. В очереди до начала сеанса в среднем приходится стоять около часа.

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