Уборка снега в пешеходной зоне на улице Арбат

Автор: tim777 Дата публикации: 21:07

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Коммунальные службы продолжают активные работы по уборке и вывозу снега в столичном регионе. На улицы города выведено 14,5 тысяч единиц техники и ещё 32 тысячи работников коммунальных служб. Особое внимание при уборке последствий мощного снегопада уделяется тротуарам и пешеходным зонам. Так, в центре Москвы в пешеходной зоне на улице Арбат коммунальные службы проводят работы по уборке и вывозу снега.