Уборка снега в пешеходной зоне на улице Арбат
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 21:07
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Коммунальные службы продолжают активные работы по уборке и вывозу снега в столичном регионе. На улицы города выведено 14,5 тысяч единиц техники и ещё 32 тысячи работников коммунальных служб. Особое внимание при уборке последствий мощного снегопада уделяется тротуарам и пешеходным зонам. Так, в центре Москвы в пешеходной зоне на улице Арбат коммунальные службы проводят работы по уборке и вывозу снега.
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