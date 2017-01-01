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Главная  /  Репортажи  /  Уборка снега в пешеходной зоне на улице Арбат

Уборка снега в пешеходной зоне на улице Арбат

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:07
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Коммунальные службы продолжают активные работы по уборке и вывозу снега в столичном регионе. На улицы города выведено 14,5 тысяч единиц техники и ещё 32 тысячи работников коммунальных служб. Особое внимание при уборке последствий мощного снегопада уделяется тротуарам и пешеходным зонам. Так, в центре Москвы в пешеходной зоне на улице Арбат коммунальные службы проводят работы по уборке и вывозу снега.

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